Співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар.

У Німеччині невідомі пошкодили будівлю генерального консульства України в Гамбурзі. Зловмисники розбили вікно, у приміщенні установи співробітники знайшли камінь.

Про це йдеться у заяві Міністерства закордонних справ.

"У ніч на 28 січня невідомі особи пошкодили будівлю Генерального консульства України в Гамбурзі", - йдеться у заяві.

Зокрема, вранці співробітники консульства виявили розбите вікно установи, а також камінь, яким, ймовірно, був нанесений удар.

"Постраждалих внаслідок інциденту немає, проникнення всередину консульства не відбулося", - сказано у заяві.

Водночас Генеральне консульство України в Гамбурзі звернулося до поліції задля проведення оперативного розслідування та притягнення винних до відповідальності.

Читайте такожБільшість опитаних жителів Німеччини проти надання летальної зброї УкраїніВ МЗС нагадали, що відповідно до положень Віденської конвенції про консульські зносини, держава перебування має забезпечувати безпеку консульських установ, акредитованих на її території.

При цьому, генконсульство продовжує працювати в штатному режимі.

Україна та Німеччина: що відомо про стосунки між країнами

Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки та постачання.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

Читайте такожМЗС Німеччини: всі знають, що вступ України до НАТО не на часі, зокрема Росія16 січня посол України у ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини в питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

Згодом міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.