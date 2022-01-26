Очільниця Міноборони країни оголосила про це на засіданні комітету Бундестагу з питань оборони.

Міністр оборони Німеччини Крістіне Ламбрехт заявила про готовність передати Україні 5 тисяч військових касок.

Про це повідомляє німецьке агентство DPA.

Ламбрехт оголосила про це на засіданні комітету Бундестагу з питань оборони.

"Міністр оборони Крістін Ламбрехт оголосила, що Німеччина поставить Україні 5000 військових захисних касок. Про це політик сказала членам комітету з оборони в Берліні у середу", - пише агентство.

Як повідомляв УНІАН, Німеччина є однією з країн ЄС, які відмовляються надавати Україні зброю для захисту від російської агресії. Зокрема, 14 грудня 2021 року ЗМІ повідомили, що колишня канцлер Німеччини Ангела Меркель особисто блокувала продаж Україні зброї через Агенцію НАТО з підтримки і постачання.

Читайте також"Викликає розчарування": Кличко прокоментував позицію Німеччини щодо УкраїниКрім того, повідомлялося, що цю можливість також блокували Нідерланди. Однак нещодавно в Нідерландах змінили свою позицію і заявили, що їхній уряд відкритий до військової допомоги Україні в питанні постачання оборонного озброєння.

30 грудня нова міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що не підтримує постачання будь-якої зброї Україні. На її думку, "подальше воєнне загострення не принесе Україні більшої безпеки".

16 січня посол України в ФРН Андрій Мельник вкотре закликав Берлін надати Україні озброєння. За словами українського дипломата, небажання нового уряду Німеччини постачати зброю "дуже засмучує" на тлі нарощування сил РФ на кордоні з Україною. "Тепер настав момент істини, - хто є справжній друг", - підкреслив Мельник.

17 січня у Києві глава МЗС Німеччини заявила, що позиція Німеччини у питанні постачання в Україну зброї залишається незмінною.

18 січня канцлер Німеччини Олаф Шольц підтвердив, що уряд Німеччини не планує постачати зброю Україні, але намагатиметься дипломатичним шляхом відвернути можливість вторгнення Російської Федерації в Україну.

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