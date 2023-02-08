Наразі це питання не обговорюється, заявив заступник міністра національної оборони.

Наразі дискусії щодо надання Україні винищувачів F-16 чи МіГ-29 немає.

Про це заявив заступник міністра національної оборони Польщі Войцєх Скуркевич у ході засідання комісії з національної оборони Сейму Польщі, пише Укрінформ. За його словами, Польща може розглянути надання літаків лише у межах коаліції.

"Якщо такі переговори будуть серед союзників чи то в межах "Рамштайну" чи у більш вузькій коаліції, то, звичайно, ми, без сумніву, братимемо в цьому участь",- сказав він.

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F-16 для України

Нагадаємо, що під час останньої зустрічі у форматі "Рамштайн" президент Володимир Зеленський закликав союзників надати Україні літаки F-16 і далекобійні ракети.

Пізніше президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден сказав, що вони не передаватимуть Україні винищувачі. The Washington Post писали, що у Пентагоні залишилися невдоволеними цією заявою. Згодом Байден заявив, що літаки повинні залишитися в країні.

Водночас секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов вважає, що отримання винищувачів F-16 - лише питання часу.

У Повітряних силах Збройних Сил України кажуть, що винищувачі могли б закрити частину українського неба від російських ракетних атак.

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