Наявність цих ЗРК надасть змогу Україні ефективно захищатися від атак російських терористів.

Польща високо оцінює рішення США передати Україні протиракетну систему Patriot, наголосив віце-прем'єр, міністр національної оборони Польщі Маріуш Блащак.

Як повідомляє Польське радіо, про це урядовець сказав, коментуючи результати переговорів лідерів України та США під час зустрічі, що відбулася в середу, 21 грудня.

"Пускові установки допоможуть посилити оборонний потенціал нашого сусіда. Це рішення, яке дозволить Україні ефективно захищатися від атак російських терористів, спрямованих на інфраструктуру України", - заявив Блащак.

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Блащак також додав, що польську систему протиповітряної та протиракетної оборони модернізують впродовж останніх місяців. У 2018 році Польща замовила пускові установки Patriot, а восени польська армія отримала перші комплекти цього озброєння.

"Ми також замовили зенітну та протиракетну систему малої дальності у рамках програми NAREW у співпраці з британцями. Перша батарея цієї системи вже у Польщі", - поінформував Блащак.

Системи Patriot для України

Як повідомляв УНІАН, 21 грудня Зеленський відвідав Вашингтон, де зустрівся з президентом США Джо Байденом і виступив перед обома палатами Конгресу.

При цьому, Байден оголосив про виділення нової оборонної допомоги Україні на 1,85 млрд доларів США, що, зокрема, включатиме комплекси Patriot і снаряди для них.

Президент США заявив, що на підготовку українських військових для застосування зенітно-ракетних комплексів Patriot знадобиться певний час.

Водночас високопоставлений посадовець Міністерства оборони США сказав, що українським військовим знадобиться "декілька місяців", щоб навчитися експлуатації ЗРК Patriot.

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