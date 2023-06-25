Росії потрібен сильний лідер.

Спроба військового перевороту, влаштована ПВК"Вагнер" Євгенія Пригожина, показала, що в Росії є достатньо людей, готових знести владу Володимира Путіна, але вони підуть на це услід за сильним лідером. Про це в ефірі інформаційного телемарафону заявив начальник штабу Російського Добровольчого Корпусу з позивним "Фортуна".

"Поточна ситуація (з Пригожиним) показала, що дуже велика кількість мешканців РФ готові, але вони готові піти за сильним лідером. Пригожин зробив так званий "марш справедливості", і з'явилася величезна кількість симпатизантів у нього в тому ж Ростові і в цілому по шляху проходження. Коли вже бойовики виїжджали в свої польові табори, ми бачили, що люди їх з квітами, піснями і танцями проводжали. Кількість симпатизантів велика, але вони підуть тільки за сильним лідером і за якоюсь зрозумілою їм річчю", - сказав він.

Також він додав, що спроба військового перевороту зіграла на руку РДК.

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"Вона відвернула дуже велику кількість російських сил від прикордонних регіонів. Ми продовжуємо свої дії в прикордонних зонах, невдовзі буде дуже багато позитивних новин. Нам це все на руку, в цілому Україні вся ця ситуація тільки на руку незалежно від того, як вона обернулася в результаті", - сказав "Фортуна".

Переворот в Росії - головні новини

У суботу, 24 червня, війська ПВК "Вагнер" за наказом Євгена Пригожина здійснили так званий "марш справедливості", висунувшись з Ростова-на-Дону в бік Москви. По ходу маршу "вагнерівці" збили шість російських вертольотів і один транспортний військовий літак, знищивши тим самим понад десять російських пілотів.

Але від ідеї увійти до столиці Росії передові загони ПВК відмовилися нібито після того, як білоруський диктатор Олександр Лукашенко дав гарантії безпеки Пригожину, а щодо його бійців пообіцяли не починати кримінальне переслідування.

Увечері того ж дня сам Пригожин заявив про завершення "маршу справедливості" і повернення "вагнерівців" у "польові табори". Сам ватажок ПВК Євген Пригожин поїхав до Білорусі, поки що зв'язку з ним немає.

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