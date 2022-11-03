Стан російської авіації фахівцями міжнародної організації ІКАО оцінюється як небезпечний.

В Іркутську у пасажирського літака А320 "Уральських авіаліній" при посадці лопнули шини. За попередньою інформацією, на борту перебували 83 пасажири і шість членів екіпажу, але ніхто не постраждав.

Авіаційний експерт Валерій Романенко в ефірі проекту Freeдом підтвердив, що цей інцидент є закономірним відображенням ситуації у всій російській авіації, яка сильно постраждала через санкції, а також рішень самої РФ.

"Вони піратськи захопили літаки, коли відмовилися їх повернути лізингодавцю. Це просто крадіжка. У відповідь росіяни отримали заборону на будь-яке обслуговування літаків і поставку запчастин, відкликання ліцензій технічних центрів на обслуговуванням літаків. Як результат всіх цих і попередніх санкцій всі компанії перестали страхувати російські літаки. Тобто зараз росіяни практично не можуть літати за кордон", - пояснив він.

За словами експерта, стан російської авіації оцінюється як небезпечний.

"Тренувальні центри відмовляються перевіряти пілотів, а також готувати нових. Стан російської авіації міжнародною організацією цивільної авіації ІКАО оцінюється як небезпечний. Зараз пішли перші... спрацював не людський, а технічний фактор. Почали сипатися вузли і деталі літаків, які не обслуговуються належним чином", - додав Романенко.

Падіння літаків в РФ

Як раніше повідомляв УНІАН, понеділок, 28 березня, закінчився крайній термін для російських авіакомпаній, які повинні були повернути понад 400 орендованих літаків на суму майже $ 10 млрд. Російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть покинути територію РФ.

1 серпня пілотам літаків в РФ дозволили гальмувати двигуном для збереження колодок. Також повідомлялося, що російські авіакомпанії, зокрема контрольований державою "Аерофлот", розбирають літаки, щоб мати запасні частини, які вони більше не можуть купувати за кордоном через західні санкції.

17 жовтня у Єйську на житловий будинок впав надзвуковий винищувач бомбардувальник Су-34. Тоді загинули 15 людей, пілотам вдалося врятуватися.

Вже 23 жовтня сталася нова авіакатастрофа - в російському Іркутську на житловий будинок впав винищувач Су-30, який вилетів з авіазаводу. Загинули двоє пілотів, які не встигли катапультуватися.

Військово-політичний оглядач групи" Інформаційний опір " Олександр Коваленко вважає, що будь-який російський цивільний або військовий літак є потенційним вбивцею своїх пасажирів і пілотів.

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