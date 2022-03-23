Російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть залишити територію РФ.
Про це він сказав на засіданні комітету Ради федерації з економічної політики 22 березня.
На питання представнику російської авіагалузі про плани подальшої експлуатації "націоналізованих" літаків, Савельєв наказав експлуатувати вкрадений транспорт і проводити технічне обслуговування на російських підприємствах.
"Вони (літаки - Ред.) не будуть обслужені на Заході через те, що ми вкрали чужу власність", - сказав Савельєв.
Зазначається, що за межі Росії ці літаки більше не полетять, "тільки в дружні країни".
Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв і Херсон.
Низка країн Заходу, зокрема США та країни-члени Європейського Союзу, запровадили проти російської сторони нові санкції.
Як повідомляв УНІАН, станом на 22 березня 78 літаків російських авіакомпаній були заарештовані в різних країнах у зв'язку із санкціями Заходу, в тому числі в країнах, які РФ вважає дружніми, - Туреччині, Азербайджані, Вірменії.