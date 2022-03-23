Літаки більше не покинуть кордони РФ, підкреслив чиновник.

Російський міністр транспорту Віталій Савельєв визнав, що вкрадені Російською Федерацією лізингові літаки західного виробництва ніколи не зможуть залишити територію РФ.

Про це він сказав на засіданні комітету Ради федерації з економічної політики 22 березня.

На питання представнику російської авіагалузі про плани подальшої експлуатації "націоналізованих" літаків, Савельєв наказав експлуатувати вкрадений транспорт і проводити технічне обслуговування на російських підприємствах.

"Вони (літаки - Ред.) не будуть обслужені на Заході через те, що ми вкрали чужу власність", - сказав Савельєв.

Зазначається, що за межі Росії ці літаки більше не полетять, "тільки в дружні країни".

Нагадаємо, війська РФ вдерлися на територію України рано вранці 24 лютого. Ворог спершу бомбив військові об'єкти, а потім атакував і мирні населені пункти, зокрема, Київ, Харків, Чернігів, Маріуполь, Миколаїв і Херсон.

Низка країн Заходу, зокрема США та країни-члени Європейського Союзу, запровадили проти російської сторони нові санкції.

Як повідомляв УНІАН, станом на 22 березня 78 літаків російських авіакомпаній були заарештовані в різних країнах у зв'язку із санкціями Заходу, в тому числі в країнах, які РФ вважає дружніми, - Туреччині, Азербайджані, Вірменії.

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