Представник Білого дому з нацбезпеки Джон Кірбі заявив, що встановлення перемир’я у даний час передбачатиме збереження за Росією захоплених українських територій.

Сполучені Штати Америки не підтримають будь-які спільні заклики лідера Китаю Сі Цзіньпіня і президента Росії Володимира Путіна про припинення вогню, адже встановлення перемир’я наразі передбачатиме збереження за Росією захоплених українських територій.

Про це координатор Ради національної безпеки зі стратегічних комунікацій Білого дому Джон Кірбі сказав у коментарі телеканалу CNN.

Зокрема, в Адміністрації президента США Джо Байдена дуже уважно стежать за візитом лідера КНР Сі Цзіньпіня до Москви, коли топ-посадовці висловлюють стурбованість стосовно будь-яких закликів про припинення вогню у даний момент.

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"Припинення вогню зараз просто закріпило б завоювання Росії й надало б Путіну більше часу на серйозне переоснащення армії, підготовку сил та відновлення операції в обраний ним час і в обраному місці", - сказав Кірбі.

Координатор зазначив, що США не підтримають будь-які заклики про припинення вогню, які можуть звучати після зустрічі Сі Цзіньпіня і Путіна.

Також Кірбі заявив, що надання Росії китайського озброєння для ведення війни проти України не відповідатиме інтересам Китаю.

Як сказав Кірбі, російсько-китайські відносини - це "шлюб за розрахунком, а не через любов". За його словами, у відносинах Китаю і РФ немає сильної довіри, але вони знаходять спільні причини для протидії Заходу та американському лідерству.

Кірбі додав, що не бачив жодного підтвердження інформації про заплановану телефонну розмову Сі Цзіньпіня і президента України Володимира Зеленського, але схвалює таке спілкування.

"Якщо ви прямуєте з візитом до Москви, і ви збираєтесь сидіти за одним столом з президентом Путіним впродовж трьох днів, і ви хочете почути його бачення стосовно війни, яку він розпочав і яку він може припинити сьогодні, - вам слід щонайменше взяти слухавку і поговорити з президентом Зеленським і почути українське бачення", - наголосив Кірбі.

Візит Сі Цзіньпіня в Росію

Як повідомляв УНІАН, лідер КНР Сі Цзіньпінь сьогодні прибув з дводенним візитом до Москви для зустрічі з президентом РФ Володимиром Путіним. Раніше в Білому домі заявили, що хочуть запобігти спробам Китаю представити зустріч Сі Цзіньпіна і Путіна як миротворчу місію.

У Міністерстві закордонних справ очікують, що Сі Цзіньпінь використає вплив на Путіна, аби змусити його припинити агресивну війну проти України. Київ уважно слідкує за візитом лідера Китаю до Росії.

Уряд Великої Британії закликає лідера Китайської Народної Республіки Сі Цзіньпіня вплинути на президента РФ Володимира Путіна у питанні припинення бомбардувань українських міст.

У лютому Китай представив своє бачення миру в Україні. "Мирний план" складається з 12 пунктів, але не містить чітких рекомендацій, як досягти їхнього виконання. У ньому не сказано, що Росія є агресором, а Україна жертвою агресивної війни. У релізі також не згадується, що саме Росія розпочала повномасштабну війну проти України та скоює воєнні злочини та злочини проти людяності в Україні. Китай також не закликає Росію вивести свої війська з української території та припинити вбивати мирне населення.

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