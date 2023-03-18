Пекін і далі буде робити вигляд "неупередженого стороннього посередника" в переговорах між РФ і Україною.

Глава КНР Сі Цзіньпін зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіним під час візиту до Росії з 20 по 22 березня, ймовірно, для обговорення схем ухилення від санкцій і зацікавленості Китаю у посередництві в переговорах про закінчення війни в Україні.

Як зауважує Інститут вивчення війни, в Кремлі, коментуючи майбутню зустріч, заявили про підписання деяких невказаних двосторонніх документів і "обговорення актуальних питань всебічного партнерства Росії і Китаю".

Сі, найімовірніше, планує обговорити схеми обходу санкцій з Путіним, щоб підтримати продаж і постачання в Росію китайського обладнання, вважають аналітики.

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Також обходити санкції, на думку ISW, Путіну допомагає Лукашенко. Нещодавно він підтвердив, що білоруська промисловість постачає РФ електронні компоненти. Крім того, білоруський диктатор вже підписав з Китаєм угоди, згідно з якими підсанкційні товари з КНР будуть йти в Росію через Білорусь.

Попри явну допомогу Росії, Пекін і далі буде робити вигляд "неупередженого стороннього посередника" в переговорах між РФ і Україною.

"Сі може спробувати перетворити свій успіх у посередництві у відновленні дипломатичних відносин між Іраном та Саудівською Аравією на більші зусилля з посередництва у цій війні", - йдеться у звіті Інституту.

Війна в Україні - позиція Китаю

Китайська влада намагається робити вигляд нейтральної і незацікавленої сторони у російсько-українській війні, але продовжує підігравати агресії Путіна.

Напередодні річниці вторгнення РФ в Україну Пекін оприлюднив "мирний план", який,втім, в Україні зустріли прохолодно і з обережністю, а США відкрило його критикували, бо пропозиції КНР можуть легалізувати окупацію українських територій.

Разом з тим нещодавно з'явилася інформація про запланований дзвінок глави КНР до українського президента. Зеленський, за словами радника глави ОП Подоляка, спробує донести Китаю, що не можна не враховувати позицію Києва у майбутньому мирному врегулюванні.

Західній розвідці відомо про наміри Китаю поставити Росії летальну зброю, в тому числі ударні дрони.

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