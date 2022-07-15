У місті помітили підрозділи 11 окремої механізованої бригади.

Ешелон військовою технікою Збройних сил Білорусі прибув у Єльськ. Військові "продовжать посилення охорони державного кордону в Єльському районі".

Про це повідомляє моніторингова група "Білоруський Гаюн"

Інформація про те, що 15 липня очікується прибуття в Єльськ ешелону з військовою технікою з'явилася ще 13 липня. За словами очевидців, на залізничних платформах 15-20 одиниць БМП-2 з розпізнавальним знаком у вигляді червоного квадрата і зафарбованими бортовими номерами.

Також прибули підрозділи 11 окремої механізованої бригади, яка дислокується в місті Слонім.

Місцевих жителів просять "дотримуватися спокою і не панікувати". У місті значно зросла кількість співробітників МВС Білорусі.

Варто відзначити, що Єльськ знаходиться максимально близько до кордону з Житомирською областю України.

Як раніше повідомляв УНІАН, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошений військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

При цьому Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

14 липня в Білорусі помітили вантажівки, які ймовірно перевозили ракети для зенітно-ракетних комплексів з-300. Автомобілі рухалися в бік Бреста.

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