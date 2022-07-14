Автомобілі збройних сил Білорусі рухалися по трасі Мінськ-Брест.

Сьогодні вдень у Білорусі помітили вантажівки, які ймовірно перевозили ракети для зенітно-ракетних комплексів С-300.

Як повідомляти моніторингова група "Беларускі Гаюн", автомобілі рухалися в бік Бреста.

Зокрема, два тягачі МАЗ збройних сил Білорусі були помічені на трасі М1 з боку Мінська в напрямку Бреста. Вони перевозили по чотири одиниці ракет для ЗРК "С-300".

Також за 40 км від Барановичів був помічений зенітний ракетний комплекс "С-300" або трал із ракетами для ЗРК "С-300". Він рухався з боку Мінська.

Пізніше на цій же трасі в бік Бреста з боку Кобрина помічені два тягачі з ракетами для зенітних ракетних комплексів "С-300".

Як відомо, Білорусь продовжує відправляти Росії боєприпаси, проводить тривалі військові навчання на кордоні з Україною. У країні оголошені військові збори біля кордону з Україною, громадянам вручають повістки.

Останніми днями активно поширюється інформація про те, що можливий новий наступ на Україну, цього разу - з боку збройних сил Білорусі.

Зокрема, Генштаб ЗСУ повідомляв, що з боку Білорусі на Волинському та Поліському напрямках можливі провокації.

Утім, за словами радника голови Офісу президента України Олексія Арестовича, боятися нападу з боку Білорусі не варто. Інший радник голови ОПУ Михайло Подоляк висловлював думку, що чутки про напад Білорусі є нічим іншим, як черговою спекуляцією російської пропаганди з метою посіяти паніку в Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: