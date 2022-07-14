В ГУР МОУ заявили, що подібні публікації не відповідають дійсності, а ЗСУ продовжують захищати Україну від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права.

У Головному управлінні розвідки Міноборони спростували заяви ЗМІ окупантів про нібито підготовку ЗСУ до ударів по Білорусі.

Відповідна заява опублікована у Telegram-каналі ГУР МОУ.

Зазначається, що протягом останнього часу у російських та білоруських засобах масової інформації поширюються повідомлення про нібито підготовку Збройних сил України до завдання ударів по об’єктах на території Білорусі.

Зокрема, серед таких об’єктів, як одна з пріоритетних цілей, згадується станція зі складу системи попередження про ракетний напад "Волга 1".

Служба зв’язків з громадськістю ГУР МО України уповноважена заявити, що подібні повідомлення є складовою частиною системи інформаційно-психологічних операцій, які проводяться Російською Федерацією з метою втягування Республіки Білорусь у загарбницьку війну на території України та приховування воєнних злочинів, що скоїли та продовжують скоювати російські окупанти на території України – йдеться у повідомленні.

Відтак, у ГУР наголосили, що подібні публікації абсолютно не відповідають дійсності, а ЗСУ продовжують захищати Україну від окупантів, неухильно дотримуючись норм міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, напередодні невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко несподівано заявив, що Україна "намагалася завдати удару по військових об'єктах РБ, але всі ракети були перехоплені".

Окрім необгрунтованих наклепів, Лукашенко взявся публічно виправдовувати російського диктатора Путіна. На його переконання, той нікого не шантажує ядерною зброєю, але уточнив, що "наказав військовим взяти на приціл центри прийняття рішень противників Мінська".

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