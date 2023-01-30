Інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з військовими Збройних сил України. Наразі українські захисники проходять базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Британії.
Про це повідомив у Telegram заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Він розповів, що українські військові навчаються тактикам вибору та правильного заняття вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості
Крім того, під час навчань українські військові вивчають ще й техніки маскування, зокрема:
- методи індивідуального маскування військовослужбовця та прихованої діяльності;
- маскування на місцевості;
- порядок використання штатних та підручних засобів маскування.
Навчання українських військових у Британії
Як раніше повідомляв УНІАН, Велика Британія вирішила значно розширити програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів. Як відомо, 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.
У січні Міністерство оборони Великої Британії показало відео тактичних тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські новобранці з британською армією.
Днями українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2.