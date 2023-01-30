Українські захисники навчаються тактиці вибору та правильному заняттю вогневої позиції.

Інструктори Збройних сил Британії провели теоретичні та практичні заняття з військовими Збройних сил України. Наразі українські захисники проходять базову загальновійськову підготовку в рамках міжнародної навчальної операції на території Британії.

Про це повідомив у Telegram заступник командувача Сухопутних військ Збройних сил України Олександр Павлюк. Він розповів, що українські військові навчаються тактикам вибору та правильного заняття вогневої позиції з використанням для стрільби ям, пагорбів, дерев та інших особливостей місцевості

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Крім того, під час навчань українські військові вивчають ще й техніки маскування, зокрема:

методи індивідуального маскування військовослужбовця та прихованої діяльності;

маскування на місцевості;

порядок використання штатних та підручних засобів маскування.

Навчання українських військових у Британії

Як раніше повідомляв УНІАН, Велика Британія вирішила значно розширити програму підготовки українських військових, так, щоб вона передбачала навчання десятків тисяч солдатів. Як відомо, 6 липня перша ротація українських військових прибула до Великобританії для навчань.

У січні Міністерство оборони Великої Британії показало відео тактичних тренувань із бойовою стрільбою, які проходять українські новобранці з британською армією.

Днями українські танкісти прибули до Великої Британії для навчання на Challenger 2.

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