Сунак ризикує провалитися на посаді прем'єра, якщо не ухвалить термінових заходів з урахуванням зростаючої загрози з боку Росії і Путіна, вважають у військовому відомстві.

Старший американський генерал приватно заявив міністру оборони Бену Воллесу, що британська армія більше не вважається бойовою силою вищого рівня, повідомили джерела Sky News в оборонному відомстві.

За словами американців, Лондон повинен був подбати про нарощування військових потужностей після початку війни Росії проти України. Однак зараз "це ціла служба, яка не може захистити Велику Британію та союзників протягом десятиліття".

За словами військових чиновників, Ріші Сунак ризикує провалитися на посаді прем'єра, якщо не ухвалить термінових заходів з урахуванням зростаючої загрози безпеці з боку Росії і Путіна.

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У Міноборони Британії виділили головні проблеми своєї армії:

У ЗС Британії закінчаться боєприпаси "за кілька днів" після початку боїв.

Велика Британія не в змозі захистити своє небо від ракетних ударів і ударів безпілотників, які терпить Україна.

Армії буде потрібно від п'яти до десяти років, щоб мати можливість виставити бойову дивізію чисельністю від 25 до 30 тисяч осіб за підтримки танків, артилерії і вертольотів.

Близько 30% британських сил підвищеної готовності - це резервісти, які не можуть мобілізуватися в терміни, встановлені НАТО.

Більша частина армійського флоту бронетехніки, включаючи танки, була створена від 30 до 60 років тому, і повна заміна не очікується найближчими роками.

Чиновники турбуються, що Сунак, оголошуючи про передачу Україні нових видів озброєння, своєю чергою мовчить про плани поповнювати британські військові склади. Наразі британська армія налічує всього 76 тисяч осіб, проте сили скоротять ще більше - до 73 тисяч осіб.

Військова допомога від Британії - актуальне

З початку повномасштабного вторгнення Британія - тоді ще уряд Джонсона - разом зі США, Польщею та країнами Балтії грає провідну роль у передачі Україні озброєння.

З приходом на пост прем'єра міністра фінансів Ріші Сунака позиція Британії не ослабла. Нещодавно Лондон, одним з перших у світі, оголосив про передачу Україні бойових танків Challenger 2. У країні вже починаються навчання українських екіпажів.

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