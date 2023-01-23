Третя сторона потрібна для протидії маніпуляціям Росії та щоб змусити її виконувати свої зобов’язання за міжнародними нормами.

Україна шукає державу-покровителя для репатріації своїх полонених громадян з російської неволі.

Про це йдеться в Telegram-каналі уповноваженого Верховної Ради з прав людини Дмитра Лубінця. За інформацією омбудсмена, у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими відбулася зустріч з родинами прикордонників, яких окупанти захопили в полон на острові Зміїний.

Станіслав Куліш, який представляє Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, повідомив, що Україна шукає державу-покровителя для репатріації українських полонених. "Третя сторона нам потрібна для того, щоб не дати Росії маніпулювати й щоб вона була змушена виконувати свої зобов’язання за міжнародними нормами", – сказав Куліш.

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Також під час зустрічі зазначалося, що активізація Росією бойових дій негативно впливає на обміни полонених – вони одразу призупиняються, однак Україна продовжує працювати над поверненням кожного громадянина.

За інформацією Координаційного штабу (https://koordshtab.gov.ua/archive/821), у штабі відбулася зустріч з родинами безвісти зниклих членів екіпажів патрульного катера "Слов’янськ" та десантно-штурмового катера "Станіслав" Війсково-морських сил ЗСУ.

Представник омбудсмена з дотримання прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони Олександр Кононенко запропонував родичам моряків написати звернення на ім’я омбудсмена, аби він під час переговорів з російською стороною міг вимагати підтвердження полону моряків.

Звільнення острову Зміїний

Російські окупанти захопили український острів Зміїний у Чорному морі в перші дні повномасштабного вторгнення в Україні в лютому 2022 року.

30 червня після вогневих ударів українськими ракетними та артилерійськими підрозділами по острову Зміїний росіяни залишили острів. Українських військових з острова Зміїний захопили в полон.

Станом на 7 листопада з полону було визволено 30 українських військовополонених з острова Зміїний. Наступні звільнення відбувалися 24 та 26 листопада, 31 грудня.

На грудень 2022 року, за даними Офісу президента, загалом з російського полону було звільнено понад 1,3 тис. українців.

Що таке репатріація

Репатріація - повернення на Батьківщину військовополонених та цивільних осіб, які під час війни опинилися за межами своєї країни та перебували тривалий час на чужині.

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