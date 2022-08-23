Автор ініціативи впевнений, що цей захід зменшить конфлікти в суспільстві і підвищить внутрішню безпеку Латвії.

В Латвії зареєстрували ініціативу для вивезення росіян на батьківщину. Її автор Олег Задорецький запевняє, що необхідно забезпечити добровільну і оплачену державою репатріацію в Росію тим мешканцям Латвії, які цього захочуть.

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За словами Задорецького, зараз в Латвії є люди, які більш лояльні до Росії, ніж до Латвії, але з фінансових причин не можуть репатріюватися, а російська політика репатріації малоефективна.

Він зазначає, що за роки незалежності Латвії у всіх жителів країни була можливість інтегруватися в місцеве суспільство. Однак там залишаються люди, які як і раніше більш лояльні до Росії і не бачать себе частиною суспільства суверенної і демократичної Латвії.

"Така ситуація особливо небезпечна під час збройної агресії Росії проти України і передбачувано такою вона буде і після закінчення війни. Серед тих, хто вважає себе більш лояльними до Росії, ніж до Латвії, безумовно, є і малозабезпечені люди, і звичайні люди без достатніх заощаджень, щоб покинути Латвію і виїхати в Росію, хоча вони цього і хотіли б", - пояснив автор ініціативи.

На думку Задорецького, цю ситуацію може вирішити оплачена державою репатріація в Росію тих жителів Латвії, які цього захочуть. Ця зменшить конфлікти в суспільстві і підвищить внутрішню безпеку Латвії.

Раніше УНІАН писав, що Латвія може анулювати візи і посвідки на проживання для росіян, які підтримують війну проти України. Прибалтійська держава розуміє, які жахи творить РФ на території нашої країни.

За заборону на видачу шенгенських віз громадянам РФ виступили п'ять країн: Естонія, Литва, Чехія, Фінляндія і Данія. Перша країна зі списку вже реалізувавши обмеження на в'їзд.

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