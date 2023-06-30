За його словами, американська та українська сторони постійно контактують щодо перебігу контрнаступу.

США регулярно контактують з Україною та продовжать надавати підтримку, аби контрнаступ був успішним.

Про це завив координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, пише CNN. За його словами, зв'язок між США та Україною щодо контрнаступу є постійним.

"Вони тримають нас у курсі, й ми продовжуємо робити все можливе, щоб допомогти їм у контрнаступі, чи то шляхом навчань – а як ви знаєте, вони все ще проходять навчання на рівні бригад – чи то через додаткові засоби і, звичайно, порадами та інформацією", – зазначив він.

Представник Білого дому підкреслив, що рішення про темп і напрямок наступу на російські позиції ухвалює саме українська сторона.

"(Українські сили - УНІАН) досягли певного прогресу. І вони самі говорили про те, що він не такий значний, як їм хотілося б, але, знову ж таки, ми зосереджені на тому, щоб переконатися, що у них є все необхідне, і будемо продовжувати це робити", – додав Кірбі.

Контрнаступ ЗСУ - що відбувається на фронтах

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, Сили оборони України перехопили ініціативу на Бахмутському напрямку. За даними ISW, українські сили вели наступ у західній частині Запорізької області та на адміністративному кордоні між Запорізькою та Донецькою областями.

Екс-командир "Азову" майора ЗСУ Максима Жоріна, бої за Бахмут тривають вже безпосередньо в самому місті. Втім, Заход наполягає, що прогрес початку українського контрнаступу ледь помітний. На думку польського євродепутата Вітольда Яна Ващиковського, якщо наступ ЗСУ не матиме успіху до жовтня, то Європа наполягатиме на "заморожуванні" війни.

Вас також можуть зацікавити новини: