Серед протестувальників десятки "ліквідованих".

Під час протестів в Алмати загинули більше десятка протестувальників і щонайменше 13 силовиків.

Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію тимчасово недоступного державного телеканалу "Хабар 24".

Читайте такожВ Алмати протестувальники оточили дві лікарні та вимагають "не лікувати ментів" - ЗМІПрес-секретар департаменту поліції Алмати Салтанат Азірбек заявила в ефірі "Хабар 24", що "екстремістські сили" робили спробу штурму адміністративних будівель, управлінь і департаментів поліції, передає агентство "Anadolu".

"Десятки нападників ліквідовані, їхні особистості ідентифікуються", - сказала Азірбек, закликавши місцевих мешканців залишатися вдома.

Повідомляють і про втрати серед силовиків. Вранці 6 січня "Хабар 24" з посиланням на комендатуру сповістив про 13 загиблих силовиків. Двоє з них нібито були виявлені з відтятими головами, передає російський телеканал "Дождь".

"Газові" протести в Казахстані - що відомо

З 2 січня у містах Казахстану вирують масові протести через різке збільшення вартості газу вдвічі та проти корупції.

Протестувальники відкривали вогонь у бік військових, вдирались до резиденції президента Казахстану, захоплювали мерію Алмати, підпалювали будинки.

Між протестувальниками і силовиками відбувалися зіткнення. Казахстанські поліцейські відкрили вогонь у бік протестувальників гумовими кулями, розганяли мітинги. Чисто затриманих протестувальників обчислювалося сотнями.

На тлі цього президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв ввів режим надзвичайного стану. Інтернет в країні не працює.

5 січня Токаєв прийняв відставку уряду. Також перший президент країни Нурсултан Назарбаєв (1990-2019) був звільнений з посади голови Ради Безпеки Казахстану.

Водночас в Алмати стартувала "антитерористична" операція, під час якої вбили десятки людей, Також Токаєв підтримав введення військ Організації Договору про колективну безпеку в країну. 6 січня військові з Росії, Білорусі, Вірменії, Таджикистану та Киргизії приступили до виконання завдань.

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