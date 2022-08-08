Він наголосив, що до цих пір вважає правильним рішенням ввести армію РФ на територію Південної Осетії.

Заступник голови Ради безпеки та колишній президент країни-терориста Дмитро Медведєв пояснив, чому "примушував до миру" Грузію у 2008 році.

Він зробив допис у своєму Telegram-каналі.

"Дії з примусу Грузії до миру в серпні 2008 року були вжиті для захисту громадян. Водночас це був сигнал для США та НАТО про необхідність прислухатися до побоювань Росії. Але США й НАТО не почули та не зрозуміли. Проігнорували. Продовжили свій надзвичайно небезпечний курс. 2022-го нам довелося відповісти набагато жорсткіше", - написав Медведєв.

Медведєв наголосив, що до цих пір вважає правильним рішенням ввести армію РФ на територію Південної Осетії.

"Росія не могла не втрутитися в цей конфлікт. Йшлося про захист громадян нашої країни, які мешкають і в Абхазії, і в Південній Осетії. Захистивши їх від агресії Саакашвілі, ми отримали головне – мир. Тому фантазії на тему "що було б, якби ми не" вважаю безглуздими. Те ж стосується Криму", - додав екс-голова кремля.

Нещодавно президентка Грузії Саломе Зурабішвілі звинуватила Російську Федерацію в анексії території.

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