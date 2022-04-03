Іраклій Гарібашвілі заявив, що рішення нібито виходить з інтересів країни та народу.

Влада Грузії не має наміру вводити санкції проти Російської Федерації. Економічні обмеження проти РФ нібито не входять в інтереси країни та народу.

Про це повідомляє місцеве видання "Новини-Грузія".

"Введення економічних санкцій з боку Грузії щодо Росії не буде. Ми, наша команда, виходимо з національних інтересів нашої країни, інтересів нашого народу", - заявив прем'єр Грузії Іраклій Гарібашвілі.

При цьому він нагадав, що за останні 30 років в Грузії тричі були військові конфлікти, тому треба бути обережніше.

"Наша політика орієнтована на світ. Ми хочемо миру, стабільності та розвитку. Це потрібно сьогодні нашій країні, війна нікому не потрібна. Будь-який правитель-патріот повинен робити все, щоб уникнути війни", - підсумував політик.

Як раніше повідомляв УНІАН, Росія почала повномасштабну війну проти України 24 лютого.

У зв'язку з цим ряд країн Заходу, зокрема США, держави-члени Європейського Союзу, Японія, Австралія, Нова Зеландія ввели проти РФ нові санкції.

У свою чергу 25 лютого прем'єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі сказав, що його держава не приєднається до західних санкцій проти Росії - ні фінансовим, ні економічним.

1 квітня президент Грузії Саломе Зурабішвілі заявила, що країна все ж таки приєднується до всіх міжнародних санкцій, введеним проти РФ через війну в Україні.

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