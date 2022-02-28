Денис Шмигаль закликав волелюбний грузинський народ "допомогти своєму прем'єр-міністру зробити правильний вибір".

Грузія затримує відправлення чартерного літака з грузинськими добровольцями, які готові підтримувати Україну у протистоянні з російським агресором.

"Хоробрі грузинські браття чекають в аеропорту вильоту до України. Сподіваюсь, Іраклі Гарібашвілі покаже свою мужність і дасть дозвіл на виліт. Україна і Європа чекають!", - написав прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Він також закликав волелюбний грузинський народ "допомогти своєму прем'єр-міністру зробити правильний вибір".

Нагадаємо, раніше прем’єр-міністр Грузії Іраклій Гарібашвілі раніше заявив, що Грузія не планує приєднуватися до санкцій Заходу проти РФ за її вторгнення в Україну, бо це "завдасть ще більшої шкоди нашій країні і нашому народу".

Згодом стало відомо, що грузинський уряд виділяє один мільйон ларі ($320 тисяч) для гуманітарної допомоги Україні.

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