Вони звинуватили США у веденні "пропагандистської війни".

В Ірані заявили, що не будуть "питати ні в кого дозволу" на розширення відносин з Росією.

Так представник міністерства закордонних справ Ірану Насер Канані відреагував на заяву глави ЦРУ Вільяма Бернса про те, що військове співробітництво між Іраном і Росією становить реальну загрозу для союзників США на Близькому Сході, пише The Times of Israel.

Канані назвав коментарі необгрунтованими і сказав, що вони є частиною "пропагандистської війни США проти Ірану".

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"Тегеран діє незалежно в регулюванні своїх зовнішніх відносин і не питає ні в кого дозволу. Співпраця між Іраном і Росією в різних областях, включаючи оборону, розширюється в рамках спільних інтересів... і не проти будь-якої третьої країни", - заявив він.

За словами представника МЗС, політику Ірану диктують його національні інтереси.

"Американські офіційні особи продовжують свої безпідставні політичні претензії і незаконні дії проти Ісламської Республіки Іран, ставлячи під сумнів звичайні засоби оборони і військове співробітництво між Іраном і Росією", - додав Канані.

Іран продає РФ зброю

Влітку стало відомо, що Росія закупила у Ірану дрони-камікадзе Shahed-136 і Mohajer-6.

Влада Ірану довгий час не визнавала, що продала Росії свої БПЛА. Вони навіть пропонували Україні провести спільне розслідування.

На початку листопада Міністр закордонних справ Ірану Хоссейн Амір Абдоллахіян визнав, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію. За його словами, це сталося за кілька місяців до початку повномасштабної війни.

CNN повідомляв, що іранська влада готується відправити Росії близько тисячі додаткових одиниць зброї.

Пізніше Мінфін США ввів санкції проти компаній за виробництво і поставку безпілотників з Ірану в Росію.

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