Мінфін США запровадив санкції проти компаній за виробництво та постачання безпілотників з Ірану до РФ. Також санкції введено проти злочинців з ПВК "Вагнер", які причетні до купівлі та застосування дронів проти України.
Про це повідомила у Facebook посол України в США Оксана Маркарова. "Сьогодні OFAC Мінфіну США запровадило санкції проти: виробників дронів в Ірані - "Shahed Aviation Industries Research Center; компаній, що пересилали дрони в Росію "Success Aviation Services FZC" та "i Jet Global DMCC"; злочинців з ПВК Вагнер, які причетні до купівлі та застосування дронів проти України", - написала вона.
При цьому, наголосила посол, важливо, що санкції стосуються "всього ланцюжка: від розробки та виробництва до закупівлі і використання іранських дронів".
Маркарова повідомляє, що санкції розповсюджуються на усі міжнародні компанії, причені до передачі дронів РФ.
"І ще додатково і дуже важливо, що Мінфін і Мінторг США видали роз’яснення - попередження для компаній не займатися такого типу протиправною діяльністю", - зазначає Маркарова.
Вона подякувала партнерам за послідовність у скороченні потенціалу путінської військової машини.
Іран постачає дрони-камікадзе Росії: що відомо
У серпні стало відомо, що Іран продав Росії свої дрони-камікадзе. Спочатку Іран заперечував передачу своїх безпілотників РФ. Пізніше міністр закордонних справ Ірану Хуссейн Амір Абдоллахіян визнав, що його країна поставила дрони-камікадзе в Росію. Проте, за його словами, відбулося це за кілька місяців до початку російського повномасштабного вторгнення в Україну.
Застосування їх Росією призвело до загибелі десятків людей в українських містах, зокрема, і в Києві, а також до знищення енергетичних об'єктів.
1 листопада в українській розвідці повідомили, що на початку листопада Іран планує відправити в Російську Федерацію партію з понад 200 бойових дронів "Shahed-136", "Mohajer-6" і "Arash-2".
2 листопада Кулеба заявив, що Україна поінформувала Іран про наслідки у разі продажу Росії балістичних ракет класу "земля-земля", які можуть вражати цілі на відстані 300 і 700 км.