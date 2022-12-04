США раніше заявляли, що росіяни можуть консультувати владу Ірану.

Іран звернувся до Росії з проханням про надання допомоги з придушенням протестів, які тривають в країні.

Як пише опозиційний іранський телеканал Iran International, йдеться про надання обладнання для боротьби з протестувальниками та навчання силовиків.

Ця інформація підтвердила зроблену в кінці жовтня заяву Білого дому про те, що Росія може консультувати Тегеран щодо оптимальних методів придушення протестів.

Відео дня

Документи, отримані хакерами і надані Iran International, показують, що Тегеран покладається на інформацію з Москви. Є згадки про те, що Росія підслуховує західні комунікації, щоб дати Ірану дані про характер і силу протестного руху.

Відомо, що іранська влада не справляється з придушення протестів: ЗМІ зазнають невдач, а сили безпеки зношуються. Останнє призвело до того, що головнокомандувач Корпус вартових ісламської революції закликав 1000 відставних службовців повернутися на службу і допомогти придушити повстання. За інформацією Iran International, тільки 300 осіб на це погодилися.

Протести в Ірані - що варто знати

Протести в Ірані спалахнули у вересні після того, як стало відомо про смерть затриманої за недотриманням правил носіння хіджабу 22-річної Махси Аміні. Перед смертю вона була заарештована так званою поліцією моралі.

Іранська влада жорстоко придушує протести, аж до рейдів по школах і арештів школярок. За інформацією Управління Верховного комісара ООН з прав людини, поліція затримала тисячі людей по всій країні через участь у протестах. Щонайменше шість осіб, пов'язаних з протестами, засудили до смертної кари за звинуваченнями в "мохаребі", або "веденні війни проти Бога", а також у ворожій діяльності проти Бога. За інформацією Iran International, досі жоден з них не був виконаний. За інформацією організації HRANA, з 17 вересня по 2 грудня під час протестів були вбиті 469 протестувальників і 61 співробітник сил безпеки.

У Білому домі заявляли, що впевнені, що Росія ділиться з Іраном досвідом у придушенні протестів.

Як Іран допомагає Росії

Іран постачав Росії дрони-камікадзе, які остання використовувала для атак по містах України. За даними ЗМІ, за них Росія заплатила Ірану 140 мільйонів євро готівкою і передала низку захоплених на війні зразків західної зброї.

Також стало відомо, що на початку листопада РФ уклала з Іраном угоду про виробництво дронів на російській території.

Повідомлялося і що Іран нібито збирається передати балістичні ракети Росії. Ізраїль попереджав, що буде в цьому випадку готовий передати ракети Україні.

Вас також можуть зацікавити новини: