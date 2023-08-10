Наразі нібито триває перший етап, під час якого до РФ перекидають від 600 до 600 бойовиків.

Бойовики ПВК "Вагнера" можуть виїхати з Білорусі назад до Росії. Ймовірний початок цього процесу може свідчити про порушення домовленостей між президентом РФ Володимиром Путіним та Євгеном Пригожиним.

Як повідомляється у звіті ISW, неназване джерело у російському уряді стверджує, що бойовики ПВК проводять перший етап виведення з Білорусі. Наразі вони нібито перекидають від 500 до 600 осіб у Краснодарський край, Воронезьку та Ростовську області. Другий етап має початися після 13 серпня.

Зазначається, що "вагнерівці" можуть покинути Білорусь через відмову Лукашенка їх фінансувати, коли виявилось, що Росія не компенсуватиме їхню заробітну плату, як очікувалось. При цьому невелика група інструкторів ПВК залишиться в РБ для навчання білоруських військових.

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Поки що аналітики ISW не спостерігали візуальних свідчень відходу сил "Вагнера" з Білорусі. За даними джерел, бойовики, які не були перекинуті до Лівії, 6 серпня "терміново" пішли у відпустку до Росії з обов'язком підтримувати зв'язок, оскільки будь-якої миті можуть надійти нові накази.

ПВК "Вагнер" у Білорусі

Після невдалого "заколоту" Пригожина в Росії, сили ПВК "Вагнер" перекинули до Білорусі. Там найманці облаштували табори, куди перекидають особовий склад та військову техніку. На території РБ зафіксували переміщення десятків колон цієї ПВК.

Днями стало відомо, що в районі аеродрому "Зябровка" у Білорусі почали будувати новий табір для тисячі "вагнерівців". При цьому у самій Росії загиблих "вагнерівців" більше не вважають учасниками війни.

Перебування бойовиків ПВК у Білорусі призводить до зростання напруги не лише на північному кордоні України, а й на кордонах країн НАТО. У Польщі та Литві задумуються про повне закриття кордону з Білоруссю.

При цьому, за даними ЦНС, Пригожин використовує табори на території Білорусі для перепідготовки та перекидання своїх бойовиків у країни Африки.

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