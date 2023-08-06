Сім'ям загиблих учасників ПВК "Вагнер" в Росії перестали видавати довідки учасників війни.

Сім'ям загиблих учасників ПВК "Вагнер" у Росії перестали видавати довідки учасників війни.

Як повідомляють росЗМІ, про те, що керівництво ПВК прийняло рішення "про призупинення" видачі довідок, повідомила адміністратор Telegram-каналу "ПВК Вагнер. Чат рідних", заявивши, що "у співробітників з'явилися більш важливі і пріоритетні завдання".

Раніше родичі загиблих "вагнерівців" скаржилися, що не можуть отримати довідки, які "необхідні сім'ям героїчно загиблих бійців для можливості відстоювання своїх законних прав" і для отримання пільг.

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Що відбувається з ПВК "Вагнер" в Росії

Після поразки військового заколоту Пригожина частину "вагнерівців" з Росії передислокували до Білорусі, куди вони продовжують перекидати військову техніку.

Як прогнозує радник глави офісу президента України Михайло Подоляк, ПВК "Вагнер" фактично зникла і, на його думку, терористичну організацію поділять на 4 частини. Частина залишиться на контракті в Міноборони РФ і воюватиме в Україні, ще частину використовуватимуть проти внутрішніх ворогів РФ. Також частина "вагнерівців" може повернутися в Африку і ще частина - тренувати білоруських спецназівців.

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