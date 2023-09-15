Тепер за допомогу ПВК або схвалення її діяльності передбачена кримінальна відповідальність.

Велика Британія офіційно визнала російську приватну військову компанію "Вагнер" терористичною організацією. Про це повідомляється на сайті уряду.

Тепер за приналежність до "групи Вагнера" або активну підтримку цієї організації на території Великої Британії передбачається кримінальна відповідальність, зокрема - тюремне ув'язнення строком на 14 років.

Ще 6 вересня відповідний наказ внесли до парламенту, сьогодні він був прийнятий. Міністр внутрішніх справ Сюелла Браверман назвала "Вагнер" "жорстокою і руйнівною організацією, яка діє як військовий інструмент Росії Володимира Путіна за кордоном".

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Визнання "Вагнера" терористами

Нагадаємо, на початку цього року Сполучені Штати Америки визнали російську приватну військову компанію транснаціональною злочинною організацією. Також вони ввели санкції проти "Вагнера" і ряду чиновників РФ, пов'язаних з нею.

Навесні сейм Литви визнав ПВК терористичною організацією, аналогічне рішення прийняли і у Франції.

Вже в липні російську військову компанію визнала спонсором тероризму Парламентська асамблея ОБСЄ. Самих "вагнерівців" назвали терористами.

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