Наприклад, провину за російську загарбницьку війну проти України їхній лідер покладає не на саму Росію, а на країни Заходу.

Цього тижня у Великій Британії відбулися вибори до парламенту. Вперше до нього змогла пробитися популістська партія Reform UK, лідер якої, Найджел Фарадж, раніше зробив низку скандальних заяв щодо України.

Як повідомляє BBC, загалом Reform UK змогла отримати 4 депутатські крісла в Палаті громад. Зокрема перемогу на своєму виборчому окрузі здобув і сам Найджел Фарадж.

Колись Фарадж був одним з найближчих соратників колишнього прем’єр-міністра Британії Бориса Джонсона. Його також називають одним з головних ідеологів "Брекзіту" – виходу Британії з ЄС. Однак кілька років тому Фарадж и Джонсон гучно посварилися, і відтоді Фарадж постійно критикує і Джонсона, і зокрема його прихильність до України.

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Під час передвиборної боротьби Фарадж зробив кілька скандальних заяв щодо російсько-української війни. Зокрема він стверджував, що буцімто Захід "спровокував" Путіна напасти на Україну.

Також Фарадж говорив, що війна в Україні "зайшла в повний глухий кут" і тому треба почати переговори з агресором.

Він критикував бажання українців відвоювати окуповані Росією територією та звинувачував Зеленського в тому, що через його непоступливість щодо РФ в Україні не залишиться молодих людей.

Парламентські вибори в Британії

Як писав УНІАН, 4 липня в Великій Британії відбулися парламентські вибори, на яких Консервативна партія зазнала нищівної поразки. Відтак Ріші Сунак подав у відставку з посади прем’єр-міністра, а замість нього повноваження прийняв лідер переможної партії лейбористів Кір Стармер. Лейбористи взяли більше половини депутатських портфелів.

Консерватори активно підтримували Україну у її обороні від російської агресії. Цього курсу дотримувалися усі три останні прем’єри – Борис Джонсон, Ліз Трас та Ріші Сунак. Новопризначений прем’єр від лейбористів Кір Стармер вже запевнив, що у питаннях російсько-української війни політика Великої Британії не зміниться.

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