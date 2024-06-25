Він вважає, що потрібні активніші зусилля посередників у переговорах між Україною і РФ.

Україна повинна прагнути до мирної угоди з РФ, інакше ризикує винищити ціле покоління молодих українців.

Таку заяву зробив лідер британських реформістської Найджел Фараж, висловлюючи свої погляди на війну, пише The Times. Він вважає, що в інтересах миру український президент Володимир Зеленський повинен переосмислити амбіції щодо повернення всіх захоплених росіянами територій.

Він прокоментував мету Зеленського повернути окуповані землі так: "Що ж, в Україні, можливо, не залишиться молодих людей".

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Він вважає, що потрібні активніші зусилля посередників у переговорах між Україною і РФ. Також Фараж вважає, що Великобританія та інші західні союзники України нереалістичні у своїй підтримці мети Зеленського щодо відтіснення окупантів назад у РФ. Політик додав, що повернути територію Криму буде "неймовірно складно".

Він вважає, що рішення поступатися окупантам українськими землями чи ні, залежить від Зеленського.

"Це його вибір. Про мир ніхто навіть не говорить. Ми говоримо тільки про те, що "Україна переможе". Дійсно? Я досить скептично ставлюся до цього", - заявив він.

Фарадж додав, що не є і "ніколи не був апологетом або прихильником Путіна. "Його вторгнення в Україну було аморальним, обурливим і невиправданим", - заявив британський політик.

Скандальні заяви Фараджа

Раніше Фарадж звинуватив Євросоюз і НАТО в "провокуванні" війни в Україні через своє розширення на схід. Водночас політик визнавав, що в початку агресії винен Володимир Путін. Фарадж також сказав, що війна на українській території нібито "зайшла в повний глухий кут", і країнам Заходу потрібно почати переговори з ватажком РФ. Ці заяви розкритикували європейські політики.

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