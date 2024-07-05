Ріші Сунак вже визнав свою поразку.

Консервативна партія британського прем'єра Ріші Сунака програла на парламентських виборах у Британії, він визнав свою поразку. Як пише Sky News, станом на 6 ранку офіційний підрахунок результатів за округами підтверджує, що лейбористи отримують 390 місць – це перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Після оголошення результатів за своїм округом, де він переміг, Ріші Сунак виступив з короткою заявою, оголосивши, що лейбористська партія виграла загальні вибори і він зателефонував лідеру партії Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою.

"Тепер я поїду до Лондона, де розповім більше про сьогоднішній результат, перш ніж залишити посаду прем’єр-міністра, якій я віддав усе, що міг", - зазначив Сунак.

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"Сьогодні влада перейде з рук в руки мирним і впорядкованим шляхом з доброї волі з усіх сторін", - продовжив він. – "Сьогодні ввечері британський народ виніс вердикт... і я беру на себе відповідальність за втрату".

Лідер лейбористів Кейр Стармер вже сьогодні після аудієнції в короля стане наступним прем'єр -міністром країни. Коментуючи свою перемогу на виборах, він заявив, що країна проголосувала за зміни і настав час для його партії їх втілити.

"Сьогодні ввечері люди тут і по всій країні висловилися, і вони готові до змін", - сказав Стармер.

"Я не обіцяю, що буде легко, - каже сер Кейр. "Але навіть коли буде важко - а буде важко - пам'ятайте сьогодні і завжди, заради чого все це робиться".

Вибори у країнах Заходу - новини

Нагадаємо, увага світу прикута до передвиборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Голосування за нового президента США має відбутися в листопаді 2024 року. Головними кандидатами на цей пост зараз є чинний американський лідер – демократ Джо Байден та його попередник – республіканець Дональд Трамп.

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