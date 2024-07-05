З приходом до влади лейбористів ставлення Лондона до війни в Україні не зміниться.

Новий прем'єр-міністр Великобританії Кір Стармер пообіцяв зосередитися на змінах і довгостроковому зростанні країни, однак у перші кілька місяців керівництва на нього чекають "складні завдання", що перейшли у спадок від консерваторів. Про це йдеться у матеріалі Reuters.

Автори нагадують про передвиборчі обіцянки лейбористів та пояснюють, чого чекати від нового прем'єр-міністра Великобританії. Зокрема, щодо США Британія є чи не єдиною європейською країною, яка не боїться приходу до влади Дональда Трампа. Стармер заявив, що "матиме справу з будь-яким президентом", наголосивши, що відносини між Великою Британією та США "вищі окремих осіб".

Що стосується відносин з Європою, новий прем'єр виключив можливість приєднання до єдиного ринку або митного союзу ЄС, проте його партія заявила, що "не заперечує усунення деяких торгових бар'єрів з блоком".

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З приходом до влади нової партії ставлення Лондона до війни в Україні не зміниться. У своєму партійному маніфесті вони пообіцяли, що "з лейбористами військова, фінансова, дипломатична та політична підтримка України з боку Великобританії залишиться непохитною".

При цьому важливим питанням для партії є конфлікт на Близькому Сході. Стармер зазначив, що хоче визнати палестинську державу, але уточнив, що такий крок має бути зроблений у потрібний час у рамках мирного процесу.

Що ж до внутрішньої політики, то лейбористи, будучи тісно пов'язані з профспілковим рухом, виступають за необхідність посилення державного втручання в економіку, встановлення соціальної справедливості та зміцнення прав робітників.

Вибори у Великій Британії

Консервативна партія на той момент чинного прем'єр-міністра Ріші Сунака офіційно програла на виборах у Британії. За попередніми даними, лейбористи отримали 390 місць, що перевищує мінімальну більшість у 326 мандатів.

Сунак виступив із короткою заявою, оголосивши, що лейбористська партія виграла загальні вибори і він зателефонував лідеру партії Кейру Стармеру, щоб привітати його з перемогою.

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