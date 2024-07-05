Остаточні результати голосування можуть стати відомі вже вранці 5 липня.

4 липня у Великій Британії відбулися дострокові парламентські вибори. Консервативна партія уперше за 14 років перебування при владі опинилася в меншості.

Про це повідомляє BBC із посиланням на дані екзитполу, який провела компанія Ipsos UK на замовлення телеканалів Sky News, BBC та ITV News. Так, опозиційна Лейбористська партія, як очікується, отримає 410 місць, що дасть цій силі більшість у 170 місць.

Водночас Консервативна партія – зараз при владі – отримає 131 місце. Ліберально-демократична партія опинилася на третьому місці, здобувши 61 мандат. Ця кількість вшестеро більша, ніж та, яку партія має в нинішній Палаті громад.

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Євроскептична партія Reform UK Найджела Фараджа, який останнім часом робив дивні заяви щодо війни в Україні, може отримати 13 мандатів. Своєю чергою, Шотландська національна партія отримає 10 мандатів, "Зелені" можуть розраховувати на два крісла в Палаті громад. Ще 19 мандатів здобули дрібніші політсили та незалежні політики.

Хоча остаточні результати голосування можуть стати відомі вже вранці5 липня, дані екзитполів не залишають простору для сумнівів – Ріші Сунак втратить крісло премʼєр-міністра. Лейбористи матимуть більшість у Палаті громад, а посаду британського премʼєра, імовірно, отримає Кір Стармер.

Вибори у світі: останні новини

Увага світу прикута до передвиборчого процесу у Сполучених Штатах Америки. Голосування за нового президента США має відбутися в листопаді 2024 року. Головними кандидатами на цей пост зараз є чинний американський лідер – демократ Джо Байден та його попередник – республіканець Дональд Трамп.

Після нещодавніх дебатів, які для Байдена стали провальними, рейтинг Дональда Трампа різко зріс. Як свідчать дані опитування, він наростив відрив до 6 процентних пунктів.

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