Політик має намір висуватися як незалежний кандидат.

Роберт Ф. Кеннеді-молодший у понеділок, 9 жовтня, оголосив, що буде балотуватися на пост президента США в 2024 році як незалежний кандидат. Він офіційно відмовився від участі в праймеріз демократів.

Видання Axios пише, що Кеннеді може стати несподіваним суперником у напруженій боротьбі між президентом Джо Байденом та його суперником Дональдом Трампом, який є лідером праймеріз GOP.

Опитування Ipsos/Reuters в цьому місяці показало, що в тристоронньому поєдинку 2024 року 33% респондентів підтримують Трампа, 31% - Байдена та 14% підтримують Кеннеді.

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За словами кандидата в президента США, він вирішив брати участь у президентських перегонах через "тиранію корупції, яка позбавляє нас доступного життя, віри в майбутнє і поваги один до одного".

"Люди підозрюють, що розкол в суспільстві навмисно зрежисований", - заявив Кеннеді. "Їм набридло бути обдуреними, і вони готові повернути свою владу".

При цьому його сестра Керрі Кеннеді заявила, що сім'я засуджує таке рішення брата і вважає його небезпечним для США.

"Боббі може носити те ж ім'я, що і наш батько, але він не поділяє тих же цінностей, поглядів і суджень", - йдеться в заяві.

Вибори в США 2024 - останні новини

У серпні в США відбулися перші дебати претендентів на кандидата в президенти від Республіканської партії. На дебатах стало зрозуміло, що в партії глибокий розкол у питанні війни в Україні.

Позиція кандидатів сильно різнилися. Екс-віце-президент Майк Пенс виступає за продовження військової підтримки України. Губернатор Рон Десантіс проти втягування США у війну, яку він назвав "територіальною суперечкою між Україною і Росією".

При цьому Дональд Трамп, якого вважають головним претендентом, заявив, що допомога Україні не є важливим питанням у політиці США.

У свою чергу колишня радниця з національної безпеки і держсекретар США при Джорджі Буші Кондоліза Райс впевнена, що Вашингтон підтримуватиме Україну незалежно від того, хто переможе на виборах.

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