Ціна Дональда Трампа за неучасть у виборах могла становити 5 мільярдів доларів.

Колишній мільярдер Сем Бенкман-Фрід, засновник нині збанкрутілої кріптовалютной біржі FTX, розглядав можливість заплатити колишньому президенту США Дональду Трампу, щоб той не балотувався на переобрання у 2020 році.

Як пише Reuters, у своїй книзі "Going Infinite: The Rise and Fall of a New Tycoon", уривок з якої був опублікований в Washington Post, її автор, фінансовий журналіст Майкл Льюїс розповів, що Бенкман-Фрід в той час планував передати від 15 до 30 мільйонів доларів сенаторові-республіканцю Мітчу Макконнеллу, щоб перемогти "протрампівських" кандидатів у перегонах в Сенаті.

"З іншого боку, як він пояснив мені, він вивчав питання про законність виплати самому Дональду Трампу грошей за те, щоб він не балотувався на пост президента",- написав Льюїс.

Як стверджував мільярдер, за інформацією його команди, ціна Дональда Трампа за неучасть у виборах могла становити 5 мільярдів доларів.

У уривку не обговорюється, чому Бенкман-Фрід не реалізував свої плани. Як зазначає Reuters, Марк Ботнік, представник Бенкман-Фріда, відмовився коментувати уривок, представники Трампа також не відповіли на запит про коментарі.

Випуск книги Льюїса збігається з початком судового розгляду справи Бенкмана-Фріда про шахрайство цього тижня.

Хто такий Сем Бенкман-Фрід

Сем Бенкман-Фрід - американський мільйонер, засновник і генеральний директор криптовалютної біржі FTX. На піку свого процвітання в 2021 році вона була однією з найбільших криптобірж світу. Успіх FTX приніс Бенкману-Фріду величезне багатство - у списку мільярдерів Forbes за 2022 рік він займав 60-е місце у всьому світі. Однак у листопаді 2022 року FTX збанкрутувала, і статки Бенкмана-Фріда протягом кількох днів зникли. У грудні того ж року бізнесмен був заарештований на Багамських островах; влада США пред'явила йому звинувачення в шахрайстві і відмиванні грошей.

За законом йому загрожує максимальне покарання у вигляді 110 років тюремного ув'язнення.

Як відомо, на виборах у США 2020 року Дональд Трамп програв чинному президенту США Джо Байдену.

У 2024 році в США відбудуться чергові вибори президента. Джо Байден заявив, що візьме участь у перегонах від демократів. У Республіканській партії за "кандидата" змагаються Дональд Трамп, губернатор Флориди Рон Десантіс і колишній віце-президент Майк Пенс.

