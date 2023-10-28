У Майка Пенса виникли фінансові проблеми.

Колишній віце-президент Майк Пенс призупинив свою передвиборчу кампанію на тлі низьких результатів голосування і фінансових проблем. Він пообіцяв надалі допомагати компаніям "принципових республіканських лідерів".

"Після довгих молитов роздумів я вирішив призупинити свою президентську кампанію з сьогоднішнього дня", - заявив Пенс на щорічній конференції Республіканської єврейської коаліції в Лас-Вегасі.

Як повідомило CNN одне з джерел, в кампанії Пенса існувала серйозна стурбованість тим, що він не зможе взяти участь в третьому етапі дебатів в наступному місяці. За словами радника республіканців, близького до Пенса, ця стурбованість стала визначальним фактором у прийнятті рішення.

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"Я залишаю цю кампанію, але дозвольте мені пообіцяти вам, що я ніколи не залишу боротьбу за консервативні цінності і не перестану боротися за обрання принципових республіканських лідерів на всі посади в країні. Хай допоможе мені Бог", - заявив політик.

Як повідомили CNN численні джерела, рішення про припинення передвиборної кампанії було ретельно продумано радниками.

Вибори в США 2024 - останні новини

У серпні в США пройшли перші дебати претендентів на кандидата в президенти країни від Республіканської партії, які продемонстрували глибокий розкол через війну в Україні.

Так, екс-віце-президент Майк Пенс виступав за надання подальшої військової підтримки Україні, а ось Рон Десантіс виступив проти втягування США у війну, яку він назвав "територіальною суперечкою". При цьому Дональд Трамп заявив, що допомога Києву не є важливим питанням у політиці США.

9 жовтня стало відомо, що Роберт Ф. Кеннеді-молодший оголосив, що буде балотуватися в президенти як незалежний кандидат.

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