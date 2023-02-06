Посол Польщі в Німеччині зазначив, що з 17 по 19 лютого відбудеться Мюнхенська конференція з безпеки.

Варшава вважає, що на Мюнхенській конференції з безпеки західні лідери повинні прийняти рішення щодо поставок винищувачів Україні. Польща наполягає на єдності країн у цьому питанні.

"Що стосується питання винищувачів, то Польща не хоче бути в цьому питанні наодинці, ми вважаємо, що це рішення має бути прийнято західними союзниками одноголосно", - заявив посол Польщі в Німеччині Даріуш Павлось в інтерв'ю RND.

При цьому він вказав, що політика коливань та зволікань контрпродуктивна.

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"У нас є приказка: якщо ти даєш швидко, ти даєш двічі... До Мюнхенської конференції з безпеки, яка відбудеться з 17 по 19 лютого, залишилося всього 14 днів. Ми запропонували, щоб глави держав та урядів, які зберуться там, не тільки обговорили це питання, а й прийняли рішення", - зазначив дипломат.

Також він назвав доцільною зустріч президента Польщі Анджея Дуди, з французьким колегою Еммануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцем у форматі Веймарського трикутника, щоб згуртувати свої ряди в рамках підтримки України.

"Ми завжди готові до двосторонньої розмови з Німеччиною. Польща має кілька десятків винищувачів радянської розробки, як МіГ-21, так і СУ-22. Але, як я вже сказав, ми хочемо мати єдиний підхід до цього питання з нашими партнерами в ЄС та в НАТО", - підсумував Павлось.

Винищувачі для України - що відомо

У січні 2023 року Україна змогла домогтися, щоб Західні парнери передали танки. Після цього Київ посилив заклики про передачу бойових літаків.

При цьому в США, Польщі та Франція допускають таке рішення, але не обіцяють. Водночас Німеччина та Великобританія відкидають подібні ідеї.

Глава європейської дипломатії Жозеп Боррель заявив, що питання постачання Україні бойових літаків поки не стоїть на порядку денному, але це не виключено в майбутньому.

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