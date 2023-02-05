Поки в ЄС немає бажаючих відправити Україні бойові літаки, але така можливість не виключена в майбутньому.

Питання поставки Україні бойових літаків поки не стоїть на порядку денному, але це не виключено в майбутньому. Про це заявив гоолова європейської дипломатії Жозеп Боррель в інтерв'ю El Pais.

"Подивимося, що буде в майбутньому. Поки що це питання не стоїть на порядку денному", – прокоментував він можливу поставку літаків.

На думку Борреля, Європа повинна надавати Україні всю можливу допомогу в тій мірі, поки це не веде до прямої участі країн Євросоюзу у війні.

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"Ми б вступили у війну, якби ввели війська – але це вже точно не стоїть на порядку денному і ніколи не стояло", – підкреслив дипломат.

Поставки літаків в Україну

З перших днів російського вторгнення Україна просила у країн Заходу бойову авіацію, проте поставлялися тільки запчастини до вже наявних машин. Але нещодавно стало відомо, що Польща передала Україні кілька радянських МіГів під виглядом запчастин.

Після того, як у січні 2023 року з мертвої точки зрушилося питання постачання західних танків, Україна знову посилила заклики про передачу ще й бойових літаків.

І якщо в США, Польщі та Франції не виключають таку поставку, хоча і не обіцяють теж, то в Німеччині і Великобританії передавати літаки не хочуть категорично.

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