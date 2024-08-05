Наразі про наслідки атаки не повідомляється.

Авіабаза Аль-Асад, розташована в мухафазі Аль-Анбар на заході Іраку, опинилася під ракетним ударом.

Reuters, посилаючись на власні джерела в органах безпеки, повідомляє про запуск двох ракет "Катюша" по авіабазі, на якій дислокуються сили Сполучених Штатів Америки та інших країн.

За даними журналістів, ракети впали на території військового об'єкту, однак наразі невідомо про руйнування чи жертв.

Відео дня

Загострення на Близькому Сході

Як відомо, Іран та "Хезболла" звинуватили Ізраїль у вбивстві військового командира Фуада Шукри та політичного лідера ХАМАС Ісмаїла Ханії. Вони пообіцяли помститися за ці смерті, тому наразі світ очікує на нову атаку по Ізраїлю.

У Сполучених Штатах Америки повідомили, що напад може відбутися протягом протягом 24 годин, писали західні ЗМІ. Водночас екс-президент США Дональд Трамп сказав, що йому відомо про плани здійснити напад вже цієї ночі.

Вас також можуть зацікавити новини: