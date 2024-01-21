Більшість ракет були перехоплені засобами ППО.

Американська військова база Аль-Асад в Іраку піддалася ракетному обстрілу. Кілька військовослужбовців отримали поранення.

Про це з посиланням на американських чиновників пише CNN. Зазначається, що поранення військових легкі, проте поки неясно, скільки людей постраждали внаслідок атаки. Кілька американських військовослужбовців проходять обстеження на предмет черепно-мозкових травм.

Американське Центральне командування повідомило, що кілька балістичних та інших ракет були націлені на базу. Більшість з них було перехоплено засобами ППО бази, проте деякі все ж завдали шкоди.

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Видання зазначає, що використання потужних балістичних ракет для атак набагато більш рідкісне, ніж застосування інших ракет або ударних дронів. Атаки по американських базах почастішали з моменту нападу бойовиків ХАМАС на Ізраїль. Так, з 7 жовтня бази США піддавалися нападам більше 143 разів в Іраку і Сирії. Останній інцидент, судячи з усього, став другим випадком використання балістичних ракет.

Відповідальність за удар взяли на себе підтримувані Іраном бойовики.

Атаки по об'єктах США в Іраку: інші новини

Кілька днів тому в районі консульства Сполучених Штатів Америки в місті Ербіль в Іраку прогриміла серія вибухів. Відповідальність за атаку взав на себе Іранський Корпус вартових ісламської революції.

Відомо, що в результаті інциденту загинули чотири людини. Військових коаліційних сил або американських військ серед загиблих не було.

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