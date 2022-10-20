У Єрусалима є ряд можливостей допомогти Україні захищатися від Росії.

Російська Федерація використовує іранські дрони для атак по Україні. Деякі ЗМІ повідомили, що Тегеран продасть РФ ракети і направить технічних фахівців.

Про це пише The Jerusalem Post.

Використання Росією іранських безпілотників викликає серйозну заклопотаність. Це привело увагу до Ізраїлю і можливості відправки Ізраїльських засобів ППО в Україну.

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Враховуючи небажання Єрусалиму представляти військову допомогу, наближаються вибори і погрози Росії на адресу цієї країни – є вагомими причинами для занепокоєння влади країни і більш активного втручання.

Таким чином, країна опинилася в безвихідному становищі. Річ у тім, що Ізраїль є близьким союзником Заходу та засудив вторгнення Росії. Крім того, країна володіє одними з кращих в світі багаторівневими інтегрованими системами протиповітряної оборони, частина з яких розроблена при співпраці з США, наприклад, Arrow і David's Sling, а інші отримують підтримку США, наприклад Iron Dome. Ізраїль продав США дві батареї Iron Dome, а американська компанія Raytheon є партнером ізраїльської Rafael по системі Iron Dome і David's Sling.

Ізраїль також продав свої системи ППО Barak і Spyder в Індію і Марокко, тому у Єрусалима є можливість експорту систем ППО в Україну через третіх осіб

З іншого боку, відправка ізраїльських засобів ППО в Україну може бути ускладнена через їх вартість, а також небажання, щоб вони потрапили в руки Росії, або спровокували Москву на відповідні дії.

Ізраїль вже раніше протистояв Ірану, який продав Росії безпілотники і планує продавати ракети. Коаліція на чолі з США збивала іранські безпілотники, що прямували до Ізраїлю. У зв'язку з цим Ізраїль міг би допомогти Україні зупинити безпілотники або надати інформацію про те, як найкраще їх зупинити. Наприклад, Єрусалим міг би допомогти виявляти дрони, надати інформацію про траєкторію їх польоту та радіолокаційні сигнатури, а також міг би використовувати методи, які допомагають захиститися від безпілотників.

Україна вже показала свою здатність бити по російських силах за лінією фронтк, знищуючи місця зберігання безпілотників, що може бути для Києва методом зниження загрози.

Також у Ізраїлю є досвід в конфліктах схожих на той, що Росія розв'язала в Україні, тому Єрусалим може допомогти Києву на інформаційному фронті, на фронті санкцій або у виявленні та ранньому попередженні загрози. Все це можна зробити, не відправляючи дорогу, складну, передову військову техніку.

Іранські дрони в Росії - що відомо

У липні цього року Росія закупила у Ірану велику партію дронов. За різними оцінками кількість може досягати до декількох тисяч одиниць техніки. За даними української розвідки, в цілому Росія замовила у Ірану 2400 безпілотників.

Росія заперечує, що її армія використовує іранські безпілотники для нападу на Україну. МЗС Ірану відкинуло звинувачення і стоїть на позиції, що "вони нічого нікому не продавали". Також іранська сторона шкодує, що у них погіршилися дипломатичні відносини з Україною. У свою чергу МЗС України заявив, що Тегеран несе повну відповідальність за руйнування відносин з Україною.

Рада Європейського Союзу затвердив введення санкцій проти Ірану через постачання дронів-камікадзе рашистам.

В середині жовтня з'явилися повідомлення, що РФ замовила у Ірану ще більше 2 тисяч таких дронів. Також деякі ЗМІ повідомляють, що Іран планує відправити в Росію балістичні ракети класу "земля-земля" Fateh-110 і Zolfaghar.

20 жовтня українська розвідка повідомила, що на територію Російської Федерації прибули іранські радники та інструктори щодо використання безпілотних літальних апаратів.

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