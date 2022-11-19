Ллойд Остін зазначив, що НАТО не прагне до конфронтації з Росією, але продовжить допомагати Україні.

Результати війни в Україні стануть визначальними для безпеки всього світу. В США запевнили, що нададуть підтримку Києву надалі.

"Підсумки війни в Україні допоможуть визначити курс глобальної безпеки в цьому столітті", - заявив Міністр оборони США Ллойд Остін.

При цьому він нагадав, що Північноатлантичний альянс-оборонний союз, який не прагне до конфронтації з Російською Федерацією

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"Але ми не будемо залучені у війну. Ми будемо підтримувати Україну", - підкреслив глава американського оборонного відомства.

У той же час керівник Пентагону вказав, що США будуть захищати кожен дюйм території НАТО і зміцнювати оборону Альянсу.

Інцидент падінням ракет у Польщі - що відомо

15 жовтня в польському населеному пункті поруч з кордоном України впали дві ракети. Пізніше стало відомо, що загинули дві людини. Трагедія сталася під час масованої ракетної атаки по містах України.

Після інциденту польські дипломати заявили, що впали ракети російського виробництва. Пізніше президент Польщі Анджей Дуда вказав, що немає доказів того, кому належить ракета.

Водночас у НАТО вважають, що на території Польщі могла впасти українська ракета від системи ППО. Правда, відповідальність за інцидент поклали на Москву.

18 листопада стало відомо, що ДК "Укроборонпром" вироблятиме і розробляти важке озброєння і військову техніку спільно з шістьма країнами-членами НАТО.

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