Війна в Україні: президент Ізраїлю пояснив, чому його країна не передає ППО

Президент Ізраїлю Іцхак Герцог розповів, чому Єрусалим не може передати Україні ППО. Однак він наголосив, що його країна готова надавати нелетальну продукцію.

Про це повідомляє CNN.

"Є зброя, для якої у нас навіть немає експортної версії. Є речі, які ми не хочемо, щоб вони потрапили до рук наших ворогів. Є секрети, які ми не можемо передати. Але там, де ми можемо допомогти, ми намагаємося допомогти", - додав Герцог.

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Він також прокоментував критику партнерів щодо цієї позиції Ізраїлю. Зокрема, політик зауважив, що Європа та США також мають певну військову техніку, якою вони не готові ділитися з Україною.

За його словами, наразі Ізраїль "аналізує ситуацію" довкола іранських безпілотників, які Росія почала використовувати проти України.

Війна в Україні: чим допомагає Єрусалим

Ізраїль з початку повномасштабної війни утримується від надання Києву військової допомоги.

Президент України Володимир Зеленський 24 вересня сказав, що шокований відсутністю допомоги з боку Ізраїлю.

16 жовтня ізраїльський міністр у справах діаспори Нахман Шай закликав надати Києву військову допомогу.

18 числа міністр закордонних справ Дмитро Кулеба повідомив, що Україна офіційно попросить Ізраїль надати системи ППО.

21 жовтня ізраїльська сторона відповіла, що не постачатиме Києву озброєння.

24 жовтня Зеленський вкотре наголосив, що Ізраїль має допомогти Україні і визначитись - чи він з демократичним світом, чи заплющує очі на російський терор.

Варто додати, що хоча Ізраїль не надсилав військової допомоги, Єрусалим передавав Києву розвіддані, а також атакував місця виготовлення та склади іранських дронів, які РФ активно використовує проти України.

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