За його словами, Путін розраховував на те, що бажання Заходу чинити економічний тиск з часом зменшиться, а замість цього союзники об'єдналися на тлі російських погроз.

Російська Федерація не тільки не змогла довести свою військову міць, здійснивши повномасштабне вторгнення в Україну, але і змушена тепер звертатися по допомогу зі зброєю до інших країн.

На цьому наголосив держсекретар США Ентоні Блінкен на прес-конференції з генсеком НАТО у Брюсселі, пише "Європейська правда".

"Президент Путін думав, що його вторгнення покаже російську військову могутність. Замість цього російська армія звертається до Північної Кореї та Ірану заради необхідних їй постачань. Водночас українські оборонні можливості продовжують посилюватися, завдяки їх керівництву, мужності військових і підтримці союзників та партнерів", - зазначив Блінкен. Відео дня

За його словами, Путін розраховував на те, що бажання Заходу чинити економічний тиск з часом зменшиться, а замість цього союзники об'єдналися на тлі російських погроз, запровадивши безпрецедентну ціну для російської економіки.

"Понад 1000 компаній залишили російський ринок. Експортний контроль не дозволяє постачання високотехнологічного обладнання. Росія не може підтримувати, не говорячи вже про модернізацію, ключові сектори економіки, від виробництва авто до військового експорту. Вони не можуть замінити зброю, яку використали в Україні", - сказав держсекретар.

Як повідомляв УНІАН, 12 серпня стало відомо, що російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках Угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

За даними західної розвідки, Росія отримала від Ірану "сотні" безпілотників, які можуть бути використані під час її повномасштабного вторгнення в Україну – попри заклики Вашингтона до Тегерану не робити цього.

31 серпня Державний департамент США підтвердив інформацію про те, що Росія отримала безпілотники від Ірану.

Пізніше в ЗСУ пояснили, чому РФ загрожують проблеми з іранськими дронами. Для українських воїнів іранські безпілотники будуть звичайною метою.

Нагадаємо, що лідер Північної Кореї Кім Чен Ин також публічно заявив про повну підтримку дій режиму Путіна.

Як повідомляв УНІАН, у липні Північна Корея визнала дві так звані "народні республіки" на Донбасі в якості незалежних держав, і офіційні особи піднімали питання про відправку туди північнокорейських робітників для допомоги в будівництві та інших роботах.

У відповідь Україна негайно розірвала відносини з Пхеньяном через цей крок.

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