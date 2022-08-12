Передача Іраном безпілотників Росії "потенційно підпадає під численні санкції".

Російські військові в останні тижні пройшли тренінги в Ірані в рамках угоди про передачу Москві іранських безпілотників.

Про це повідомляє Reuters.

Заступник офіційного представника Держдепартаменту Ведант Патель повідомив, що російські військові проводили тренування з безпілотниками в Ірані протягом останніх декількох тижнів.

За його словами, передача Іраном безпілотників Росії "потенційно підпадає під численні санкції".

"Ми як і раніше глибоко стурбовані використанням і розповсюдженням Іраном БПЛА. Вони використовувалися для нападу на американські війська, наших партнерів в регіоні і міжнародні організації", - заявив він.

У липні радник з національної безпеки США Джейк Салліван заявив, що Іран має намір продати Росії сотні безпілотників, які можуть використовуватися у війні проти України.

Як повідомляється, росіяни щосили намагаються поповнити свої запаси, що змушує їх звертатися за обладнанням до Ірану.

Як повідомлялося раніше, у пошуках зброї для ведення кривавої війни проти України Росія може завозити її на комерційних судах з Сирії - так як кораблі не кваліфікуються як військові, Туреччина пропускає їх через Босфор.

Вас також можуть зацікавити новини: