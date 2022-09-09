Єнс Столтеберг зазначив, що якщо Путін перестане воювати, то настане мир.

Україна перестане існувати, якщо українці перестануть чинити опір Російській Федерації. Якщо президент РФ Володимир Путін перестане воювати, то буде мир.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг у Брюсселі.

"Якщо президент Путін і Росія перестануть воювати, у нас буде мир. Якщо Україна перестане воювати, то вона перестане існувати як незалежна держава. Тому нам потрібно продовжувати надавати їй всебічну підтримку", - зазначив Столтенберг.

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При цьому він вказав, що Північноатлантичний альянс буде поставляти Києву озброєння в довгостроковій перспективі.

"Ми підтримаємо Україну в довгостроковій перспективі і допоможемо Україні перейти від радянського озброєння до озброєння, зробленого за нашими стандартами", - підсумував генсек НАТО.

Як повідомляв УНІАН, Міністр оборони США Ллойд Остін на початку засідання Контактної групи з питань оборони України (так званий "Рамштайн-5") закликавши союзників підтримувати оборонні потреби України на довгострокову перспективу.

Також США схвалили виділення додаткової військової допомоги для України на суму 675 мільйонів доларів після зустрічі керівників оборонних відомств двох країн.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що НАТО планує організувати навчання на основі стандартів NSPA для українського Агентства з оборонних закупівель.

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