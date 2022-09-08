Для захисників України безпілотники з Ірану будуть звичайною ціллю, зазначили у Повітряних Силах ЗСУ.

В Ірані безпілотники, передані Російській Федерації, були зібрані під санкціями, тому невідомо, чи не виникнуть у РФ проблеми з ними.

Для українських воїнів іранські безпілотники будуть звичайною ціллю, розповів речник Командування Повітряних Сил ЗС України Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

Прес-секретар додав, що по безпілотниках з Ірану будуть працювати наші засоби протиповітряної оборони.

"Саме такого дрона, з таким озброєння у них не було... тому розраховувати, що він хороший-нехороший, і як він себе поведе, зібраний в Ірані під санкціями... Ще невідомо, наскільки він буде працювати ефективно, і чи не буде проблем з ним, це теж питання. Ну, для нас це буде звичайна ціль...", - заявив Ігнат.

Нагадаємо, наприкінці серпня Держдепартамент США підтвердив інформацію, що російська сторона отримала безпілотники від Ірану.

РФ рано вранці 24 лютого здійснювали повномасштабне вторгнення в Україну. Станом на 7 вересня Росія в Україні втратила вже 880 безпілотників.

Довідка УНІАН. Санкції проти Ірану були запроваджені через те, що країна застосовувала ядерні технології у військових цілях. Зокрема, в країну був заборонений експорт значної частини військової продукції.

США запровадили санкції проти Ірану у 1979 році після ісламської революції, а розширили у 1995-му. В 2006 році Радбез ООН своєю резолюцією зажадав від влади Ірану припинити програму збагачення урану.

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