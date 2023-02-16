Зазначається, що парламентарі визнали російський режим терористичним.

Влада Словаччини визнала Російську Федерацію державою-спонсором тероризму. Національна рада країни знову засудила війну РФ та висловила підтримку незалежності, суверенітету та територіальній цілісності України.

Як пише видання Aktuality, депутати 16 лютого ухвалили резолюцію, в якій засудили широкомасштабну війну РФ проти України, напади на цивільні об'єкти та енергетичну інфраструктуру. У документі зазначено, що російський режим - терористичним, а РФ - державою-спонсором тероризму.

Крім того, політики засудили погрози Москви застосувати ядерну зброю. Також у Словаччині відмовилися визнавати російські референдуми в Донецькій, Луганській, Херсонській та Запорізькій областях України, і підкреслили, що ці території частина України.

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Крім цього, прийнята резолюція підтримує створення спеціального трибуналу для розслідування злочинів Росії в Україні. У документі засуджується гібридна війна Росії проти Словаччини.

Резолюцію підтримали 78 законодавців, більшість фракції OĽaNO і вся фракція SaS. При цьому 12 депутатів виступили проти, семеро не голосували й 23 утрималися.

Росія - країна-спонсор тероризму - що відомо

У квітні 2022 року президент Володимир Зеленський звернувся до Білого дому і закликав визнати РФ "державою-спонсором тероризму". При цьому офіційні особи США вважають, що присвоєння Росії цього статусу може зашкодити мирному врегулюванню війни в Україні та вирішенню гуманітарних завдань .

На цьому тлі ряд держав Європи, серед яких Естонія, Польща і Чехія, на рівні своїх парламентів визнали Росію спонсором тероризму. Таке ж рішення прийняв Європарламент.

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