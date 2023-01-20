Глава польського МЗС зазначив, що озброєння України - не рядове рішення.

Затягування Німеччиною поставок танків Україні обходиться дуже дорого. Українці платять кров'ю за нерішучість Берліна.

"Українська кров проливається по-справжньому. Це ціна коливань по поставкам Leopard. Нам потрібні дії зараз", – написав міністр закордонних справ Польщі Збігнєва Рау у Twitter.

Він вказав, що озброєння України під час війни з Російською Федерацією – це не якесь рядове рішення.

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Поставки танків для України - що відомо

Україна просила західних партерів передати танки для Збройних сил, але процес тривалий час гальмувався через мовчання Берліна.

19 січня у Бундестазі не підтримали голосування за поставку танків Leopard в Україну, тому питання передали в Комітет у закордонних справах.

За словами глави Міноборони Німеччини Бориса Пісторіуса, що поставка Україні Leopard 2 не повинна бути прив'язана до передачі США танків M1 Abrams.

У свою чергу заступник представника Пентагону Сабріна Сінгх пояснила, чому США не передають Україні танки M1 Abrams. За її словами, на сьогодні надання цього озброєння "не має сенсу".

Водночас Польща планує передати танки, навіть якщо не буде дозволу від Німеччини, але спікер Бундестагу заявив, що вони не заперечують проти поставок.

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