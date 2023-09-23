США призначили групу, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу. Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США оголосив про призначення провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону.
Із 18 жовтня Сторч обійматиме посаду провідного генерального інспектора операції "Атлантична рішучість", оголошеної США у 2014 році для зміцнення альянсу НАТО у зв'язку з військовими діями Росії в Україні.
На цій посаді призначений інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку "з метою забезпечення всебічного та ефективного нагляду" за допомогою США у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роберт Сторч буде перебувати безпосередньо в Україні – що станеться вперше з лютого 2022 року – й керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки.
Допомога Україні від США
Не всі в Києві впевнені в допомозі США і в тому, що вона буде надаватися завжди, оскільки "деякі люди" в Штатах вже досить скептичні. Таку заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що забезпечення допомоги з боку партнерів - це постійна робота, а зараз американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли.
Станом на 6 серпня 2023 року загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда. Подібної "інвестиції в союзника" в США не було з часів плану Маршалла. $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.