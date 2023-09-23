Команду очолить генеральний інспектор Міністерства оборони США Роберт Сторч.

США призначили групу, яка перевірятиме, як Україна використовує військову допомогу. Офіс генерального інспектора Міністерства оборони США оголосив про призначення провідного контролера американської допомоги, яка надходить в Україну – ним став генеральний інспектор відомства Роберт Сторч. Про це йдеться в повідомленні Офісу генерального інспектора Пентагону.

Із 18 жовтня Сторч обійматиме посаду провідного генерального інспектора операції "Атлантична рішучість", оголошеної США у 2014 році для зміцнення альянсу НАТО у зв'язку з військовими діями Росії в Україні.

На цій посаді призначений інспектор співпрацюватиме з Державним департаментом і Агентством США з міжнародного розвитку "з метою забезпечення всебічного та ефективного нагляду" за допомогою США у відповідь на повномасштабне вторгнення Росії в Україну. Роберт Сторч буде перебувати безпосередньо в Україні – що станеться вперше з лютого 2022 року – й керуватиме на місці групою з моніторингу американської допомоги Києву у сфері безпеки.

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Допомога Україні від США

Не всі в Києві впевнені в допомозі США і в тому, що вона буде надаватися завжди, оскільки "деякі люди" в Штатах вже досить скептичні. Таку заяву зробила посол України в США Оксана Маркарова, зазначивши, що забезпечення допомоги з боку партнерів - це постійна робота, а зараз американські законодавці ставлять під сумнів допомогу Україні більш гостро, ніж будь-коли.

Станом на 6 серпня 2023 року загальний обсяг допомоги США Україні вже досяг $66,2 мільярда. Подібної "інвестиції в союзника" в США не було з часів плану Маршалла. $43,1 млрд - це військова допомога, $20,5 млрд - частка економічної підтримки і ще $2,6 млрд - гуманітарна допомога.

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