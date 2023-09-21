Американська підтримка України – це не благодійність, наголосив головний республіканець у Сенаті після зустрічі з Зеленським.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський перебуває з офіційним візитом у Вашингтоні. Прогнозували, що успіх його поїздки залежить від його візиту до Капітолія, де він спробує заручитися підтримкою американських законодавців, які мають погодити додаткове фінансування для нашої країни.

Глава держави вже зустрівся з членами Палати представників та американськими сенаторами. Як пише CNN, Зеленський в короткому коментарі для ЗМІ після розмови з сенаторами заявив, що це був "чудовий діалог".

Що кажуть сенатори-республіканці про зустріч з Зеленським

Республіканець, лідер меншості в Сенаті Мітч Макконнелл після зустрічі з Зеленським став на захист допомоги Україні.

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"Американська підтримка України – це не благодійність. Це інвестиція в наші власні прямі інтереси. Зниження військової потужності Росії допомагає стримувати нашого основного стратегічного супротивника, Китай", – наголосив головний республіканець у Сенаті.

Сенатор також назвав зустріч "хорошою". Він наголосив, що радий, що "колеги отримали можливість почути його з перших вуст і поставити запитання про стан контрнаступу України".

Демократи в Сенаті наполягають на допомозі Україні

Лідер більшості в Сенаті, демократ Чак Шумер заявив журналістам, що Зеленський попередив їх про небезпеку у разі відсутності додаткового фінансування для України.

"Було одне речення, яке підсумовує все. Я його дослівно цитую. Зеленський сказав: "Якщо ми не отримаємо допомоги, ми програємо війну". Це його цитата", – сказав Шумер.

Шумер також наголосив, що якнайшвидше схвалення Конгресом додаткової допомоги Україні є вкрай важливим.

"Я сказав, що прямо зараз ця мужня людина стоїть на опорі демократії та свободи. Моє послання президенту Зеленському та моїм колегам було простим – Америка повинна завжди підтримувати наших друзів у всьому світі, і це включає людей з України", – додав він.

Шумер акцентував, що відсутність допомоги завдасть військовій кампанії в Україні руйнівних збитків. Він також розкритикував групу республіканців в Палаті представників, що виступають проти додаткової допоки Україні.

"Як нагадав нам президент Зеленський, мова також йде про американську безпеку. Тому що Путін-переможець був би заохоченим Путіним", – сказав Шумер.

Допомога США України - що треба знати про супротив республіканців

Білий дім працює над посиленням підтримки Києву і вимагає від Конгресу додаткові 24 мільярди доларів на військові та гуманітарні потреби України. Адміністрація Джо Байдена стикається з супротивом з боку частини представників Республіканської партії.

Напередодні сьогоднішнього візиту президента України Володимира Зеленського до Вашингтона група законодавців від Республіканської партії (23 члени Палати представників та шість сенаторів) підписали спільного листа, у якому виклали нагадали про вже схвалену за час повномасштабної війни допомогу на суму понад 100 мільярдів доларів. Вони також заявили, що страгедія надання допомоги є для них незрозумілою.

Під час візиту до Вашингтона Зеленський зустрівся з лідерами Конгресу в Капітолії США. Кевін Маккарті, спікер Палати представників Конгресу США, де більшість мають республіканці, відхилив прохання Зеленського про виступ на спільному засіданні законодавців. За підсумками перемовин, що були присвячені обговоренню контрнаступу України та планів Києва, Маккарті заявив, що зустріч із Зеленським була продуктивною, але не сказав нічого про будь-які зобов’язання щодо допомоги України.

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